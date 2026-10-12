На выставке AI-SANA представили разработку для выявления сердечных патологий

На выставке проектов AI-SANA студенты ведущих вузов страны представили разработки на основе искусственного интеллекта, созданные в рамках третьего этапа программы. Среди представленных решений – CardioScan, интеллектуальная платформа для анализа электрокардиограмм (ЭКГ), разработанная студентами Astana IT University.

Проект CardioScan направлен на выявление возможных патологий сердечно-сосудистой системы с помощью искусственного интеллекта. Платформа объединяет портативный ЭКГ-прибор и мобильное приложение, которое отображает сердечный сигнал, проводит его предварительный анализ и формирует отчет для последующего рассмотрения врачом. Кроме того, система позволяет загружать фотографии уже сделанных ЭКГ для анализа.

«Мы разработали систему для выявления сердечных патологий. С помощью нашего устройства снимается ЭКГ, после чего данные передаются в модель искусственного интеллекта, обученную на 33 тысячах изображений и ЭКГ. Она анализирует полученную информацию и помогает определить возможные признаки сердечных заболеваний, в том числе на ранних стадиях», – рассказал студент первого курса Артем Пинигин.

По словам разработчика, проект получил поддержку Северо-Казахстанского кардиоцентра. В настоящее время команда продолжает работу над CardioScan на базе Astana IT University, где ей предоставляют необходимую инфраструктуру, рабочее пространство и материалы для дальнейшего развития решения.

Следующий этап работы связан с расширением сотрудничества с клиниками и сбором дополнительных данных для совершенствования модели. Это позволит расширить спектр выявляемых патологий и повысить точность анализа.

Разработка CardioScan демонстрирует, как студенческие проекты в сфере искусственного интеллекта могут находить применение в медицине и способствовать развитию отечественных технологических решений.