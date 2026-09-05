В Туркестане прошла церемония приема студентов в Woosong University Kazakhstan

В Туркестане прошла церемония приема студентов первого курса в Woosong University Kazakhstan. Университет второй год осуществляет подготовку специалистов в Казахстане по востребованным направлениям в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. В текущем году количество образовательных грантов, выделенных акиматом Туркестанской области, увеличилось вдвое – со 100 до 200.

В мероприятии приняли участие вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова, председатель Woosong Educational Foundation Ким Сонг Кёнг, ректор Woosong University Kazakhstan Ким Хонг Ги, представители профессорско-преподавательского состава и студенты.

Woosong University Kazakhstan реализует международный образовательный проект в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан. Университет осуществляет подготовку квалифицированных кадров по направлениям, связанным с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями, создавая возможности для получения международного образования непосредственно в Казахстане.

Важным показателем развития проекта стало увеличение количества образовательных грантов. Если в прошлом году акимат Туркестанской области выделил университету 100 грантов, то в этом году их число выросло до 200. Обладатели грантов обучаются по образовательным программам «Искусственный интеллект» и «Наука о данных».

«Расширение грантовой поддержки свидетельствует о востребованности подготовки специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Международные образовательные проекты позволяют нашим студентам получать современные знания и компетенции, востребованные на рынке труда», – отметила вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова.

В церемонии также приняли участие студенты из Республики Корея, прибывшие в Казахстан на один семестр в рамках программ академического обмена. Среди них – участники Active Intensive English Program и Cultural Exchange Program, 32 студента Woosong University, в том числе иностранные студенты, обучающиеся по стипендиальным программам Woosong. Кроме того, в мероприятии приняли участие 17 студентов, проходящих военную подготовку в рамках программы ROTC.

В рамках нового учебного года студентам пожелали успехов в учебе и профессиональном развитии, а также отметили важность международного сотрудничества в подготовке кадров для новых технологических отраслей.