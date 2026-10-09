В Казахстане стартовала международная программа Young Health Programme

На базе Kozybayev University стартовала международная программа Young Health Programme (YHP), направленная на профилактику неинфекционных заболеваний среди молодежи. Казахстан стал одной из стран реализации инициативы компании AstraZeneca, а университет – первым вузом в стране, присоединившимся к программе.

Инициатива реализуется при поддержке AstraZeneca и частного фонда «Just Support». Она предусматривает годовой цикл образовательных мероприятий, направленных на формирование культуры заботы о здоровье, повышение осведомленности молодых людей о факторах риска неинфекционных заболеваний и развитие навыков ответственного отношения к себе.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек направил поздравление, подчеркнув значимость международного партнерства и развития совместных инициатив в сферах науки, образования и здравоохранения. Реализация YHP стала практическим продолжением сотрудничества AstraZeneca с Министерством науки и высшего образования РК. В январе 2026 года казахстанская делегация посетила научно-исследовательский центр компании Discovery Centre (DISC) в Кембридже. По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере науки и инноваций, определив Young Health Programme одним из ключевых направлений взаимодействия.

В торжественной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РК Салли Джейн Аксуорси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республике Казахстан Стефан Эрикссон, представители AstraZeneca и фонда «Just Support», руководство университета, а также представители акимата Северо-Казахстанской области во главе с заместителем акима Жусупом Жумагуловым.

«Задача современного университета – не только давать качественные знания и профессиональные компетенции, но и создавать условия, в которых каждый студент чувствует себя в безопасности, получает необходимую поддержку и может заботиться о своем физическом и психологическом здоровье. Мы рассматриваем Young Health Programme как возможность вывести нашу работу на новый уровень, усилить компетенции университета и вовлечь самих молодых людей в формирование культуры здоровья», – отметил ректор Kozybayev University Ербол Исакаев.

В университете уже действует комплексная система поддержки студентов, включающая медицинскую клинику UniMed, психологическую службу и Психологический клуб студентов, работающий пятый год. Новая инициатива позволит расширить профилактическую работу, объединив международный опыт с действующими университетскими практиками.

«Инвестируя в знания, навыки и инициативы молодых людей, мы стремимся помочь им осознанно заботиться о своем здоровье с молодых лет, снижать риски развития неинфекционных заболеваний и становиться проводниками позитивных изменений в своих сообществах», – подчеркнула генеральный директор AstraZeneca в Казахстане Елена Трогова.

Исполнительный директор фонда «Just Support» Светлана Богатырева, в свою очередь, отметила важность практического подхода к формированию здоровых привычек и осознанного отношения молодежи к качеству жизни.

Особое внимание уделят оценке эффективности проекта. Помимо количества проведенных мероприятий, планируется учитывать вовлеченность студентов, изменения уровня их информированности о вопросах здоровья, востребованность услуг поддержки и обратную связь участников.

Ожидается, что накопленный опыт и наиболее эффективные практики в дальнейшем выйдут за пределы университета и получат распространение в Петропавловске и Северо-Казахстанской области. Инициатива призвана укрепить взаимодействие образовательных организаций, медицинских и психологических служб, а также социальных партнеров в сфере профилактики заболеваний среди молодежи.

Young Health Programme действует более чем в 60 странах мира. Реализация инициативы в Kozybayev University открывает новый этап международного партнерства, объединяя возможности университета, бизнеса, фонда и региональных властей для укрепления здоровья и благополучия молодого поколения.