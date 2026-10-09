Министр науки обсудил перспективы развития филиала Университета имени Губкина в Атырау

При участии министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбек состоялась встреча, посвященная вопросам дальнейшего развития филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в Атырау и расширения казахстанско-российского сотрудничества в сфере высшего образования и науки.

Во встрече принял участие новый директор филиала Олег Четвериков. Стороны обсудили стратегические приоритеты развития филиала, перспективы расширения образовательных программ, укрепления научного сотрудничества, а также создания совместных «зеркальных» лабораторий на базе университетов.

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, функционирующий на базе Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева, является одним из значимых проектов международного сотрудничества Казахстана и России в области подготовки инженерно-технических кадров для нефтегазовой отрасли.

История реализации проекта берет начало в 2022 году, когда в рамках межправительственных договоренностей между Казахстаном и Россией было принято решение об открытии филиалов ведущих высших учебных заведений. В августе того же года филиал РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина был официально создан и размещен на базе первого учебного корпуса Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева.

Основная цель проекта – создание условий для получения казахстанской молодежью качественного инженерного образования по программам одного из ведущих профильных университетов России непосредственно в Атырау, без необходимости выезда за пределы региона. Значительную поддержку становлению и развитию филиала оказывает АО «НК «КазМунайГаз».

За период деятельности филиала проведена работа по развитию современной материально-технической базы, обеспечению доступа к профильной научно-исследовательской инфраструктуре, совершенствованию условий подготовки специалистов и укреплению взаимодействия с ведущими предприятиями нефтегазового сектора региона.

В настоящее время в филиале обучаются 192 студента, из них 105 – на первом курсе и 87 – на втором.

Подготовка специалистов осуществляется по трем востребованным образовательным направлениям: «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»; «Нефтегазовые технологии»; «Геологическое моделирование месторождений».

Реализация данных образовательных программ направлена на подготовку квалифицированных инженерных кадров, способных решать актуальные производственные и технологические задачи нефтегазового комплекса Казахстана.

Особое внимание в ходе встречи было уделено дальнейшей интеграции образовательной и научно-исследовательской деятельности. В числе приоритетных направлений рассмотрены развитие совместных научных проектов, расширение лабораторной инфраструктуры, внедрение современных технологий в образовательный процесс и укрепление взаимодействия между профессорско-преподавательским составом двух университетов.

Отдельно обсуждалась инициатива создания «зеркальных» лабораторий, предусматривающая развитие сопоставимой исследовательской инфраструктуры и проведение совместных научно-прикладных работ. Реализация данной инициативы позволит расширить возможности практической подготовки студентов, повысить эффективность научных исследований и укрепить взаимодействие университетов с индустриальными партнерами.

Развитие филиала РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина в Атырау является практическим результатом стратегического партнерства Казахстана и России в сфере высшего образования и науки. Дальнейшая реализация проекта будет способствовать расширению доступа молодежи к международным образовательным программам, укреплению научно-технологического потенциала региона и подготовке конкурентоспособных специалистов для энергетического сектора страны.

Работа по развитию филиала продолжится при поддержке Министерства науки и высшего образования РК во взаимодействии с университетами и ключевыми индустриальными партнерами.