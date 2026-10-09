В Алматы собрались эксперты Eurasia-Pacific Uninet и Erasmus+

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялись пленарное заседание сети Eurasia-Pacific Uninet (EPU) и семинар, посвященный сотрудничеству в рамках программы Erasmus+. В масштабном мероприятии приняли участие руководители вузов Казахстана, Австрии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и Индии, представители дипломатического корпуса и международных организаций, известные ученые, а также координаторы образовательных проектов.

На форуме приветственное письмо Председателя правления – ректора КазНУ Жансеита Туймебаева зачитал первый проректор Самгат Ермекбаев.

«В укреплении глобальной роли университетов важное значение имеет развитие международного партнерства. Сеть Eurasia-Pacific Uninet более 25 лет обеспечивает тесное взаимодействие между вузами, учеными и преподавателями. Это уникальная платформа, основанная на академическом доверии, обмене знаниями и совместном решении современных вызовов. Поэтому сегодняшняя встреча открывает новые горизонты в развитии науки и образования», – отмечено в приветствии ректора.

В свою очередь, президент Eurasia-Pacific Uninet, профессор Йозеф Штробль акцентировал внимание на роли международных академических сетей в развитии высшего образования и науки. По его словам, долгосрочные и устойчивые связи позволяют реализовывать новые научные инициативы, наращивать взаимодействие между исследователями и широко распространять передовой опыт.

«Сегодня наша главная задача – вывести сформированное партнерство на новый уровень, увеличить количество совместных научных исследований и образовательных проектов. Подобные встречи создают условия для обмена опытом между учеными и студентами, а также для их активного участия в международных инициативах», – подчеркнул профессор.

Ключевой темой пленарного заседания стала инициатива Европейского союза Global Gateway и возможности, которые она открывает для стран Центральной, Восточной и Южной Азии. Участники обсудили влияние этого проекта на экономическую политику и сферу высшего образования.

Значительная часть встречи была посвящена углублению академических связей с Австрией. Эксперты рассмотрели пути повышения международной мобильности через программу Erasmus+ и презентовали опыт реализации совместных проектов.

В рамках форума были организованы выставка проектов партнеров EPU и презентационная площадка высших учебных заведений. В ней приняли участие представители 22 университетов и научных организаций Австрии, а также зарубежные делегации.

«Главная ценность таких международных площадок заключается в укреплении прямых связей между вузами разных стран и определении конкретных направлений сотрудничества. С этой точки зрения программа Erasmus+ и сеть Eurasia-Pacific Uninet способствуют расширению связей наших университетов в международном пространстве. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии совместных проектов с вузами Казахстана», – отметил проректор Кыргызского государственного технического университета Акылбек Шымыров.

Проректор по академическим вопросам Кызылординского университета имени Коркыт ата Дана Абдрашева в своем выступлении затронула требования рынка труда.

«Главная задача таких встреч – найти точки соприкосновения между европейской и казахстанской системами высшего образования для будущих совместных проектов. Вопрос подготовки студентов к быстро меняющемуся рынку труда крайне актуален. В Казахстане эту задачу помогают решать дуальное обучение, микроквалификации, производственная практика и привлечение практиков к образовательному процессу. Все эти инструменты направлены на сближение университета с рынком труда и, как следствие, на подготовку востребованных и высококвалифицированных специалистов», – сказала она.

Отметим, что международное мероприятие проходит с 7 по 9 октября. В программу включены тематические и региональные круглые столы EPU, обсуждение влияния программы Erasmus+ на развитие высшего образования, заседание Генеральной ассамблеи EPU, презентация возможностей программы Horizon Europe и дискуссии, посвященные будущему высшего образования в Азии.