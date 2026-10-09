AI-Sana: В Жетысуском университете разработан голосовой помощник AI-DOS

Инженер-программист Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова Бекзат Токтаган разработал голосового помощника AI-DOS, предназначенного для оперативного предоставления информации об университете. Цифровой помощник воспринимает устные запросы и предоставляет информацию об университете на казахском, русском и английском языках.

База знаний помощника сформирована на основе действующих документов университета, что позволяет системе предоставлять оперативные и точные ответы. Если необходимая информация отсутствует в базе знаний, AI-DOS использует функцию поиска соответствующих сведений на просторах интернета.

«Идея проекта возникла из практической необходимости. Во время масштабных мероприятий для информирования участников об университете и навигации по территории кампуса приходится задействовать большое количество сотрудников. С AI-DOS достаточно задать вопрос голосом – система ответит на выбранном пользователем языке. Таким образом, гости университета, обучающиеся и абитуриенты могут быстро получить необходимую информацию. Особенно полезным этот инструмент может быть для иностранных гостей и студентов», – отмечает автор проекта Б.Токтаган.

AI-DOS предоставляет информацию об образовательной и научной деятельности университета, возможностях для студентов, спортивных секциях, университетских мероприятиях и цифровых сервисах, включая систему Smart Zhetysu. Кроме того, помощник отвечает на часто задаваемые вопросы о работе приемной комиссии: стоимости обучения по образовательным программам, необходимых для поступления документах, факультетах и специальностях.

Технологическую основу проекта составляют решения OpenAI API. В системе используются специализированные модели искусственного интеллекта для распознавания речи, формирования ответов и преобразования текста в речь. При их выборе учитывались скорость работы и экономическая эффективность. В частности, для обработки типовых запросов были выбраны быстрые и менее ресурсоемкие модели категории mini, а не модели, требующие значительных вычислительных ресурсов.

Длина ответов также ограничена на уровне системы, что позволяет оптимизировать расход токенов и ускорить формирование ответа на запрос пользователя. Серверная часть разработана на базе Python и Flask, а визуальная составляющая – с использованием платформы Unity. Токены, связанные с использованием сервисов искусственного интеллекта, расходуются только в момент непосредственного обращения пользователя к системе.

Проект уже прошел практическое тестирование. AI-DOS использовался на мероприятиях, организованных университетом, для оперативного ответа на вопросы посетителей, а также был апробирован в период приемной кампании при взаимодействии с абитуриентами.

Голосовой помощник AI-DOS направлен на дальнейшее развитие цифровой экосистемы университета, повышение доступности информации и практическое применение технологий искусственного интеллекта в образовательной среде.