Study in Kazakhstan: в Карагандинском техническом университете обучаются студенты из 16 стран

В Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова состоялся International Students Welcome Day для иностранных обучающихся. Мероприятие организовано в рамках инициативы Study in Kazakhstan в целях привлечения иностранных студентов в систему высшего образования Казахстана, поддержки их адаптации к учебному процессу и новой среде, а также ознакомления с возможностями университета.

В 2026-2027 учебном году в университете обучаются 272 иностранных гражданина из 16 стран. Из них 242 получают образование по основным образовательным программам, 30 обучаются на подготовительном отделении, которое впервые начало работу в этом учебном году.

В текущем учебном году в университет были приняты 172 иностранных гражданина. Из них 142 поступили на первый курс бакалавриата, 30 – на подготовительное отделение. Первокурсники представляют 13 стран. На 2-4 курсах продолжают обучение 100 иностранных студентов из 12 стран.

Среди иностранных обучающихся преобладают граждане России, Туркменистана и Узбекистана. Также в университете обучаются граждане Азербайджана, Германии, Китая, Украины, Кыргызстана, Палестины, Армении, Афганистана, Таджикистана, Индонезии, Бангладеш, Монголии и Беларуси.

Работа по привлечению иностранных абитуриентов системно проводится в рамках инициативы Study in Kazakhstan. В течение последнего учебного года представители университета посетили Индию, Китай, Монголию, Кыргызстан и Узбекистан, где провели встречи с потенциальными абитуриентами. В ходе встреч были представлены образовательные программы инженерно-технического профиля, требования к поступлению и возможности получения образования в Казахстане.

Кроме того, в этом году в рамках государственной стипендиальной программы Республики Казахстан для иностранных граждан в университет были приняты 10 человек. Восемь из них обучаются по программам бакалавриата, двое – в магистратуре.

В рамках International Students Welcome Day иностранным студентам представили образовательные возможности университета, программы академической мобильности, международные проекты, цифровые сервисы, возможности студенческой жизни и меры поддержки обучающихся. Руководство университета, деканы факультетов и представители структурных подразделений, отвечающих за работу с иностранными студентами, ответили на вопросы обучающихся.

Особое внимание было уделено вопросам пребывания иностранных граждан в Казахстане и соблюдения миграционных требований. Также в рамках проекта SafeTravel.kz иностранным студентам были предоставлены бесплатные SIM-карты.

Мероприятие позволило иностранным обучающимся получить необходимую информацию об условиях обучения и проживания в Казахстане, а также лучше адаптироваться к университетской среде и активнее включиться в студенческую жизнь.