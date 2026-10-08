95-летие ALT University: в Алматы состоялся VII Евразийский форум по безопасности и цифровизации на транспорте

В ALT University имени Мухамеджана Тынышпаева состоялся VII Евразийский форум по безопасности и цифровизации на транспорте. Мероприятие, приуроченное к 95-летию университета, объединило представителей государственных органов, железнодорожных и транспортных компаний, научного сообщества, бизнеса и технологических организаций.

Участники обсудили вопросы безопасности транспортной инфраструктуры, цифровой трансформации железнодорожной отрасли, внедрения современных технологий и подготовки инженерных кадров нового поколения. Особое внимание уделили взаимодействию образования и производства.

Одним из ключевых событий форума стало открытие новых образовательных объектов ALT University, направленных на развитие практической подготовки студентов. Впервые в истории университета открылся учебный полигон «Инфраструктура железных дорог», где студенты смогут изучать устройство и эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры и приобретать практические навыки в условиях, приближенных к реальному производству. Кроме того, открылась лаборатория микропроцессорных систем централизации имени Калтая Самбетова – почетного железнодорожника, первого представителя отрасли, удостоенного звания «Қазақстанның Еңбек Ері», внесшего значительный вклад в развитие железнодорожной отрасли Казахстана. Новый образовательный объект создан при поддержке АО «НК «Қазақстан темір жолы» и компании Qaz Rail Automatic. Еще одним новым объектом стала лаборатория имени Болатбека Дуйсемалиева – ветерана железнодорожной отрасли, заслуженного деятеля отрасли и генерального секретаря Центрально-Азиатской ассоциации логистики, транспорта и торговли (CALTA). Она оснащена программными решениями для отслеживания вагонов и контейнеров, управления перевозками, контроля работы терминалов и расчета железнодорожных тарифов. Это позволит студентам осваивать цифровые инструменты, применяемые в современной транспортной логистике.

Ректор ALT University Меруерт Жармагамбетова в своем выступлении отметила, что за 95 лет университет подготовил несколько поколений инженеров, многие из которых сегодня занимают руководящие должности в транспортной отрасли. По ее словам, в условиях модернизации железнодорожной инфраструктуры и внедрения цифровых технологий особенно важно готовить специалистов, способных работать с современными системами автоматизации и управления.

«Сегодня перед железнодорожной отраслью стоят задачи совершенно нового масштаба. Вместе с развитием инфраструктуры и внедрением современных технологий растет потребность в инженерах нового поколения. Наша задача – готовить специалистов, для которых безопасность является не просто профессиональным требованием, а культурой и личной ответственностью. Именно поэтому мы стремимся интегрировать реальные производственные процессы в образовательную среду и создавать условия для практической подготовки студентов», – отметила ректор.

Продолжением деловой программы стал студенческий хакатон KTZ-ALT Innovation, организованный АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке ALT University. В нем приняли участие 43 команды и более 170 студентов из Алматы, Астаны, Караганды, Шымкента и Актау. В течение 24 часов участники работали над реальными кейсами КТЖ – «Цифровая станция» и «Автодиспетчер», направленными на совершенствование управления железнодорожной инфраструктурой и координацию работ на межстанционных участках. При поддержке наставников студенты разработали цифровые решения и работающие прототипы, которые представили экспертному жюри. В финал вышли 16 команд.

Первое место разделили команды SULU (SU Logistics United) Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева и «Шаңырақ» Шымкентского колледжа ALT имени М.Тынышпаева. Второе место заняли команды Beseu (ALT University) и NOVA (Алматинский технологический университет). Третье место присудили командам Insomnia (Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова) и LogWay (Казахстанско-Немецкий университет). Среди других участников, представивших свои разработки, – команды Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, Алматинского университета энергетики и связи и команда университета «Туран». Общий призовой фонд хакатона составил 2,5 млн тенге.

В рамках форума также прошла выставка инновационных решений транспортно-логистической отрасли, где участники ознакомились с технологиями, направленными на повышение безопасности и эффективности перевозок. Форум, открытие новых образовательных объектов и хакатон стали частью общей инициативы по укреплению связи между образованием, наукой и производством.