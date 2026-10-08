AI-Sana: студенты ЮКУ имени М.Ауэзова разработали интеллектуальную систему управления животноводством

В рамках выставки AI-Sana студенты Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова представили аппаратно-программный комплекс Smart Qora AI для цифрового управления животноводством. Проект объединяет технологии искусственного интеллекта и современные цифровые решения для учета поголовья, мониторинга местоположения и перемещения животных, контроля их ветеринарного состояния и автоматизации ключевых процессов в хозяйстве.

Одной из ключевых особенностей Smart Qora AI является возможность присваивать каждому животному уникальный цифровой ID и хранить основную информацию о нем в единой информационной системе. Это позволяет фермеру дистанционно отслеживать местоположение и перемещение животных, историю ветеринарных мероприятий и другие показатели.

В рамках проекта на одной платформе объединены технологии Artificial Intelligence (AI), UHF RFID, GPS, LoRaWAN, Smart Gate и интеллектуальной видеоаналитики. С помощью RFID-метки животное автоматически идентифицируется и регистрируется при прохождении через Smart Gate. Устройства GPS и LoRaWAN позволяют отслеживать местоположение животных на пастбище и направление их перемещения.

Система не только автоматически ведет учет поголовья, но и формирует индивидуальный цифровой профиль каждого животного. Камеры и технологии искусственного интеллекта позволяют распознавать животных, выявлять случаи выхода за пределы установленной территории или пропажи, а также автоматически направлять уведомления о подозрительных изменениях в их поведении.

Одним из важных направлений Smart Qora AI является цифровая ветеринария. Для каждого животного в системе формируется электронный ветеринарный паспорт, в котором хранится информация о вакцинации, диагностике и профилактических мероприятиях. Это позволяет систематизировать ветеринарный контроль и оперативно получать необходимые данные.

Модуль AI-аналитики объединяет и анализирует данные, поступающие с камер, RFID- и GPS-устройств. Искусственный интеллект способен выявлять изменения в двигательной активности животных и фиксировать отклонения от обычного поведения. На основе собранных данных фермеру и ответственным специалистам предоставляется аналитическая информация для принятия управленческих решений.

Кроме того, Smart Qora AI предусматривает возможность удаленного управления через веб- и мобильный интерфейсы, автоматического формирования необходимых отчетов по хозяйству, а в перспективе – интеграции с государственными информационными системами.

Разработка студентов направлена не только на цифровизацию традиционных процессов в сельском хозяйстве, но и на внедрение подходов к управлению на основе данных. Технологии Smart Qora AI позволяют упростить учет и мониторинг поголовья и предоставить фермерам цифровый инструмент для более эффективного управления животноводческим хозяйством.