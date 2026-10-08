Казахстанские археологи обнаружили в Восточном Казахстане городище эпохи Тюркского каганата

Археологическая экспедиция Казахского национального университета имени аль-Фараби провела масштабные полевые исследования в Зайсанской котловине Восточно-Казахстанской области. Научная экспедиция реализует проект «Археологические ландшафты Зайсанской котловины: хронология, пространственный анализ и хозяйственные системы» в рамках грантового финансирования Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

В ходе полевых работ ученые всесторонне исследовали городище Калжыр, расположенное между селами Калжыр и Боран. Площадь памятника составляет более 25 гектаров. Археологи раскрыли остатки основных фортификационных сооружений в южной части крепости и установили, что значительная их часть была разрушена в результате пожара. В ходе исследований были обнаружены элементы внутренней конструкции зданий, глинобитные полы, сохранившая следы орнамента штукатурка, а также фрагменты конструкций из камыша и глины.

Согласно археологическим находкам и результатам радиоуглеродного анализа, объект датируется VI-VII веками нашей эры. По предварительным данным, строительство городища связано с периодом существования Первого Тюркского каганата. Среди обнаруженных артефактов – обугленные зерна пшеницы и бобовых, керамические посуды, а также редкая керамическая фигурка птицы с погремушкой внутри.

«В ходе исследования было выявлено погребальное сооружение керексур, относящееся к эпохе поздней бронзы. Эта находка расширяет научные представления о западной границе распространения подобных памятников, основная территория которых охватывала Синьцзян и Монголию. Собранные данные будут использованы для разработки цифровых моделей и геоинформационной системы региона», – сообщил руководитель экспедиции, доцент-исследователь кафедры археологии, этнологии и музеологии КазНУ Никита Константинов.

В проекте наряду с учеными и студентами факультета истории КазНУ приняли участие специалисты Центра археологических технологий и науки Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева и Института археологии имени А.Х.Маргулана.

В ходе полевых работ молодые исследователи на практике освоили современные методы археологической геодезии, в том числе проведение аэро- и тепловой съемки.