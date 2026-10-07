Саясат Нурбек встретился с председателем Полномочного совета Международного казахско-турецкого университета

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с председателем Полномочного совета Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Хусейном Караманом.

В ходе встречи Саясат Нурбек представил ключевые результаты Казахстана в сфере высшего образования и науки, а также рассказал о системных мерах по укреплению международной привлекательности отечественной системы высшего образования. Особое внимание было уделено развитию Казахстана как академического центра Центральной Азии и расширению международного образовательного сотрудничества.

Министр отметил динамику развития международного партнерства, включая открытие в Казахстане филиалов ведущих зарубежных университетов, расширение академической мобильности и развитие совместных образовательных и научных программ.

Отдельно стороны обсудили дальнейшее развитие Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, а также возможность создания языкового foundation для подготовки студентов к обучению в университете.

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави является одним из значимых совместных образовательных проектов Казахстана и Турции. Университет объединяет академические традиции двух стран, осуществляет подготовку специалистов по широкому спектру направлений и развивает международное научно-образовательное сотрудничество.

В завершение встречи стороны отметили важность дальнейшего укрепления казахстанско-турецкого сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также развития университета как международной академической площадки.