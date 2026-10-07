Satbayev University и Changan открыли мастерскую для подготовки инженеров автомобильной отрасли

Студенты Satbayev University будут осваивать современные технологии автомобильной промышленности в новой лаборатории – «Мастерская Changan». В Школе транспортной инженерии и логистики имени М.Тынышпаева совместно с Changan Automobile Group и Синьцзянским политехническим университетом коммуникаций открыта специализированная учебно-практическая лаборатория, оснащенная специализированным учебно-производственным, диагностическим оборудованием и программным обеспечением.

«Главная ценность «Мастерской Changan» в том, что здесь студенты будут работать с реальными технологиями, современным оборудованием, на котором производят самые современные автомобили», – отметил председатель ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев.

В Мастерской Changan студенты смогут изучать электроприводы, тяговые аккумуляторные батареи и системы управления, бортовую электронику, электрические системы кондиционирования, электронное управление усилителем руля, диагностику гибридных автомобилей и т.д.

Проект реализован в рамках международного сотрудничества Казахстана и Китая. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве предусматривает совместную подготовку инженерных кадров, использование специализированного оборудования и программного обеспечения, обмен опытом и техническую поддержку по подготовке специалистов для автомобильной отрасли Казахстана.