AI-Sana: студенты SDU University разработали ИИ-платформу для создания университетских курсов

В рамках выставки AI-Sana был представлен проект Intelib – ИИ-платформа для создания и управления университетскими курсами, разработанная студентами SDU University.

Intelib объединяет электронную библиотеку и инструменты искусственного интеллекта для подготовки учебных материалов. На основе литературы из библиотеки платформа позволяет формировать силлабусы, конспекты лекций и тестовые задания. При этом преподаватель сохраняет полный контроль над содержанием: он может проверить, отредактировать или при необходимости перегенерировать созданные материалы.

Одной из ключевых функций платформы является интеллектуальный поиск по электронной библиотеке. Он позволяет работать с книгами, научными статьями, журналами, словарями и энциклопедиями на казахском, русском и английском языках.

Intelib также помогает создавать конспекты лекций с указанием использованных источников и конкретных страниц учебной литературы. На основе подготовленных материалов платформа автоматически формирует различные типы тестовых заданий и квизов.

Для студентов предусмотрен доступ к учебным курсам, прохождение квизов с установленными ограничениями по времени и количеству попыток, а также возможность отслеживать историю и результаты обучения.

Проект ориентирован на университеты, преподавателей и студентов, а также издателей и библиотеки. Среди его основных преимуществ – сокращение времени на подготовку учебных материалов, работа с проверяемыми источниками, сохранение контроля преподавателя над генерируемым контентом и объединение библиотеки, учебных курсов, групп, квизов и результатов обучения в единой цифровой среде.

Сегодня платформа доступна на сайте intelib.kz и включает интеллектуальный поиск по библиотеке, систему курсов и учебных групп, инструменты для генерации силлабусов и конспектов с указанием источников, а также систему квизов и отслеживания результатов обучения.