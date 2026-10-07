Казахстан укрепляет позиции в глобальном образовательном пространстве

Казахстан расширяет международную интеграцию системы высшего образования и укрепляет свои позиции в глобальном образовательном пространстве. Сегодня в стране работают филиалы 33 зарубежных университетов, а казахстанские вузы реализуют программы двойных дипломов совместно со 131 университетом из 24 стран.

Развитие науки и высшего образования является одним из стратегических приоритетов государственной политики, определенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. В условиях глобальных технологических изменений развитие человеческого капитала, повышение качества образования и укрепление научного потенциала приобретают особое значение для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности страны.

Расширение международного сотрудничества стало одним из ключевых направлений этой работы. Открытие филиалов ведущих зарубежных вузов способствует внедрению передовых академических практик и современных образовательных стандартов. Это также создает для казахстанской молодежи возможности получать образование международного уровня, не выезжая за пределы страны.

Параллельно казахстанские университеты развивают совместные образовательные программы с зарубежными партнерами. В рамках программ двойных дипломов студенты могут обучаться в зарубежных вузах, участвовать в академической мобильности и получать дипломы двух университетов.

Международное признание отечественного высшего образования отражается и в результатах казахстанских вузов в мировых рейтингах. В QS World University Rankings 2026 вошли 20 казахстанских университетов. В рейтинге Times Higher Education представлены 5 вузов страны. При этом NU впервые вошел в число 400 лучших университетов мира.

Эти результаты свидетельствуют о том, что система высшего образования Казахстана активно интегрируется в международное академическое пространство и повышает свою конкурентоспособность.

Сегодня казахстанские университеты не только готовят специалистов, но и становятся центрами научных исследований, разработки новых технологий и внедрения инновационных решений. Развитие международного партнерства, повышение качества образования и укрепление научного потенциала позволяют Казахстану усиливать роль регионального образовательного и научного центра.