Биотехнологии помогают развивать зеленую инфраструктуру и восстанавливать экосистемы Казахстана

В рамках Green Spaces Conference & Expo 2026 представители науки, бизнеса, питомниководческой отрасли, специалисты в области озеленения и ландшафтного строительства обсудили современные подходы к развитию зеленой инфраструктуры Казахстана. Одним из представленных решений стали отечественные биотехнологии по размножению и выращиванию ценных древесных видов, адаптированных к засушливым и засоленным условиям.

Совместно с партнером Azimut Green Институт биологии и биотехнологии растений представил результаты научной работы по биотехнологическому размножению и выращиванию туранги сизолистной (Populus pruinosa Schrenk) и туранги разнолистной (Populus euphratica Oliv.).

Посетители выставки смогли увидеть полный цикл получения посадочного материала – от выращивания растений в условиях культуры in vitro до адаптированных саженцев различного возраста. Представленная технология демонстрирует возможности современных методов биотехнологии для масштабирования производства посадочного материала ценных древесных видов.

Туранга является важным компонентом природных экосистем аридных регионов Казахстана. Древесные виды отличаются высокой засухо- и солеустойчивостью, способны адаптироваться к экстремальным условиям пустынь и полупустынь и играют значимую роль в сохранении тугайных экосистем.

Использование туранги приобретает особую актуальность в условиях изменения климата, опустынивания, засоления и деградации земель. Ежегодно в целях восстановления тугайных лесов и повышения лесистости территорий проводятся посадки туранги на территории Иле-Балхашского государственного природного резервата. В Алматинской области ее также высаживают на территории Илийского ботанического сада, расположенного в ущелье Ушжарма вблизи села Баканас. В 2026 году саженцы туранги высажены и на территории Кызылординской области.

Кроме того, турангу планируется использовать при создании экопарка и развитии зеленых зон в рамках инициативы «Таза Қазақстан» в городе Караганда.

Институт биологии и биотехнологии растений является единственной в Казахстане научной организацией, достигшей значительных результатов в разработке собственных биотехнологий эффективного размножения и получения посадочного материала туранги.

Полученные саженцы могут применяться для озеленения засушливых и засоленных территорий, создания защитных лесных насаждений, закрепления подвижных песков, восстановления деградированных экосистем, а также развития зеленых зон и парков в городах Казахстана.

Участие Института в Green Spaces Conference & Expo 2026 позволило представить отечественные научные разработки профессиональному сообществу, обсудить возможности их практического применения и определить направления дальнейшего масштабирования технологий.

Сотрудничество Института биологии и биотехнологии растений с Azimut Green демонстрирует возможности практического внедрения научных разработок в сфере озеленения, лесовосстановления и сохранения природных экосистем Казахстана.