AI-Sana: студенты QyzPU превращают знания об ИИ в реальные проекты

Освоение искусственного интеллекта для современного студента – это не только изучение новых технологий, но и умение применять их для решения реальных задач. Это наглядно демонстрируют проекты студентов Казахского национального женского педагогического университета.

На выставке проектов AI-SANA, организованной в рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 в Астане, студенты QyzPU представили свои разработки на основе искусственного интеллекта. На выставочной площадке молодежь ведущих вузов страны презентовала проекты, разработанные в рамках третьего этапа программы AI-SANA. В их числе – студенты факультета физики, математики и цифровых технологий QyzPU.

Всего студентами университета разработано 20 проектов в сфере искусственного интеллекта, пять из которых были представлены на выставочной площадке. Проекты охватывают различные направления – от цифровизации образовательных и университетских сервисов до вопросов безопасности, финансовой грамотности и профессиональной ориентации. Один из них – Dorm Helper.

Dorm Helper: цифровой помощник по вопросам общежития

Dorm Helper – ассистент на основе искусственного интеллекта, непосредственно интегрированный в систему управления общежитиями университета dorm.qyzpu.kz. Он помогает студентам пользоваться интерфейсом системы и отвечает на вопросы, связанные с проживанием в общежитии, на казахском, русском и английском языках.

Чат-ассистент запускается с помощью плавающей кнопки, расположенной в углу экрана. Благодаря этому студент может получить необходимую информацию и инструкции, не закрывая текущую страницу. Ассистент разработан на основе руководства пользователя по работе с системой общежитий университета. Поэтому его ответы и рекомендации соответствуют установленному порядку работы системы.

Проект демонстрирует, как искусственный интеллект может использоваться для того, чтобы сделать повседневные университетские сервисы более удобными и доступными для студентов.

20 проектов – решения для реальных задач

Проекты студентов QyzPU не ограничиваются одним направлением. Молодые разработчики создали iHelpDesk, ориентированный на цифровизацию университетских услуг, цифровой аватар Avatar QyzPU, а также проекты для школьников Aqyl AI и Zerde AI, помогающие в подготовке к ЕНТ.

Кроме того, были представлены IncluLearn AI, направленный на развитие инклюзивного образования, StepCash AI для повышения финансовой грамотности студентов, AruSafe AI в сфере обеспечения безопасности женщин и NavIQ для профессиональной ориентации.

Все эти разработки свидетельствуют о том, что студенты не ограничиваются теоретическим освоением искусственного интеллекта, а применяют полученные знания для создания цифровых продуктов, направленных на решение конкретных задач. Таким образом, AI-Sana становится для студентов не только площадкой для изучения новых технологий, но и средой, где они могут реализовывать собственные идеи и предлагать решения, востребованные обществом.

100% студентов QyzPU охвачены обучением в сфере ИИ

В рамках реализации программы AI-SANA в QyzPU на системной основе проводится обучение в сфере искусственного интеллекта. Сегодня все 11 547 обучающихся университета, или 100%, охвачены обучением по направлению AI. Из них 2 036 студентов освоили шестикредитную дисциплину «Основы искусственного интеллекта», еще 9 511 обучающихся завершили сертифицированные онлайн-курсы.

Эти показатели свидетельствуют о широкомасштабной реализации обучения в сфере искусственного интеллекта в университете. При этом особое внимание уделяется практическому применению полученных знаний и их закреплению через разработку собственных проектов.

Поддержка Министерства науки и высшего образования РК реализации программы AI-SANA открывает новые возможности для совершенствования знаний студентов в сфере искусственного интеллекта и преобразования их идей в конкретные проекты.