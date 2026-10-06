Саясат Нурбек обсудил с вице-президентом NVIDIA развитие AI-образования в Казахстане

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с вице-президентом компании NVIDIA Ревом Лебаредяном.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества Казахстана и США в сфере высшего образования, расширение взаимодействия в области подготовки специалистов по искусственному интеллекту и перспективы дальнейшего сотрудничества с NVIDIA.

Саясат Нурбек рассказал о проводимой работе по созданию регионального академического образовательного центра в Казахстане. Отдельное внимание было уделено возможности создания на базе Qazaq AI Research University (QAIRU) регионального центра NVIDIA Deep Learning Institute (DLI) для стран Центральной Азии.

Также стороны обсудили расширение сотрудничества в рамках программы NVIDIA DLI Ambassadorship и перспективы участия компании в реализации национальной программы AI-Sana.

Сегодня Министерство науки и высшего образования РК совместно с NVIDIA развивает компетенции профессорско-преподавательского состава и студентов в области искусственного интеллекта, ускоренных вычислений и высокопроизводительных технологий. Одним из ключевых направлений сотрудничества является программа NVIDIA Deep Learning Institute (DLI).

В рамках программы формируется сеть сертифицированных преподавателей-амбассадоров NVIDIA DLI, которые получают возможность проводить обучение по международным программам NVIDIA, использовать официальные учебные и лабораторные материалы, а также масштабировать современные AI-компетенции внутри университетов.

Подготовка преподавателей включает специализированное обучение, итоговую оценку знаний и собеседование. По результатам успешного прохождения программы преподавателю выдается международный сертификат и может быть присвоен статус Ambassador Instructor.

Образовательные программы DLI охватывают широкий спектр направлений, включая ускоренные вычисления, глубокое обучение, обработку данных, искусственный интеллект и робототехнику, а также применение технологий Deep Learning в науке и инженерии, графике и универсальных вычислениях.

В пилотный этап программы в Казахстане были включены представители 12 технических вузов. На сегодняшний день в рамках программы 160 студентов прошли обучение, а 5 преподавателей получили сертификацию в качестве инструкторов DLI.

Параллельно казахстанские вузы развивают собственную вычислительную инфраструктуру, включая закупку и использование графических ускорителей NVIDIA в составе университетских суперкомпьютерных комплексов для образовательных и научно-исследовательских задач.

Дальнейшее развитие партнерства с NVIDIA позволит расширить доступ казахстанских студентов и преподавателей к международным образовательным программам в сфере искусственного интеллекта, а также укрепить региональное сотрудничество в области AI-образования и передовых технологий.