Научно-технологическое сотрудничество: министр науки встретился с директором OSTP Белого дома

В Киото в рамках 23-го ежегодного форума Science and Technology in Society (STS Forum) состоялась двусторонняя встреча министра науки и высшего образования РК Саясат Нурбек с директором Управления по научно-технической политике Белого дома (OSTP) Майклом Крациосом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления научно-технологического сотрудничества между Казахстаном и США, включая развитие искусственного интеллекта, исследовательской инфраструктуры и академических партнерств. Министр представил текущие результаты реформ в сфере науки и высшего образования Казахстана, а также ключевые инициативы страны по развитию искусственного интеллекта и подготовке нового поколения исследователей.

Особое внимание было уделено национальной программе AI-Sana, направленной на формирование компетенций в области искусственного интеллекта, а также деятельности Qazaq AI Research University (QAIRU) – первого в Центральной Азии университета, реализующего модель AI-Enabled. Министр отметил, что одним из приоритетов Казахстана является интеграция искусственного интеллекта в научные исследования и создание условий для развития направления AI for Science.

Отдельно стороны обсудили развитие Казахстана как регионального академического центра и расширение международных исследовательских связей. В этом контексте были рассмотрены возможности для укрепления сотрудничества с ведущими университетами и технологическими центрами США, развития академической мобильности, совместных исследовательских программ и привлечения международных партнеров к созданию исследовательской инфраструктуры в Казахстане.

Майкл Крациос высоко оценил проводимую Казахстаном работу по развитию цифровых технологий и расширению ИИ-компетенций. По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и развитии прямого взаимодействия между научными и образовательными институтами двух стран.

В рамках STS Forum 2026 в Киото также состоялась церемония принятия многосторонней министерской декларации «Kyoto Vision for a Golden Age of Science» («Киотское видение: Золотой век науки»).

Документ направлен на формирование международной научной повестки, ориентированной на ускорение научных открытий, расширение применения искусственного интеллекта в исследованиях, развитие человеческого капитала и создание более эффективных условий для научной деятельности.

Казахстан выступил одной из стран – участниц декларации, подтвердив заинтересованность в дальнейшем развитии международного научно-технологического сотрудничества и продвижении принципов открытой и инновационной науки.