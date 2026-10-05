В День учителя представители сферы высшего образования удостоены государственных наград

В Акорде состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику педагогов. В ходе мероприятия Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником и отметил особую роль педагогического труда в развитии общества.

По словам Президента, День учителя стал значимым праздником, который объединяет все общество и приобрел общенациональный характер.

«Учитель – это ключевая фигура в жизни каждого человека. Полагаю, что с этим согласится каждый. Глубокое уважение к педагогу – важнейший признак, определяющий зрелость цивилизованного общества. Великий мыслитель Абай говорил, что человечность формируется в личности благодаря хорошему наставнику. Выдающийся писатель Мухтар Ауэзов, с особым трепетом относившийся к этой профессии, говорил: «Учитель – великое звание». Относиться к учительскому сообществу с глубоким уважением, благодарить педагогов за их неустанный труд во благо будущего нации – наш общий долг. Сегодня, в эпоху стремительного развития передовых технологий и колоссальных информационных потоков, роль учителя стала значимой как никогда. Это неоспоримый факт», – сказал Глава государства.

В этом году закрепление в Конституции страны на высоком конституционном уровне приоритетов развития человеческого капитала, образования и науки, а также поддержки передовых инноваций стало исторически важным шагом. Это наглядное свидетельство того, что в основу развития государства поставлен человек, его образование, профессиональные компетенции и возможность в полной мере реализовать интеллектуальный потенциал.

Глава государства отметил как важную и позитивную тенденцию рост числа молодых людей, выбирающих профессию учителя. В этом году более 12 тысяч выпускников, в том числе свыше 2 тысяч обладателей знака «Алтын белгі», получили государственные гранты по педагогическим специальностям. Размер стипендий студентов, выбравших педагогическую профессию, увеличен в 2,5 раза. Накануне нового учебного года в регионах было принято на работу более 15 тысяч учителей, почти половину из них составили молодые специалисты.

В ходе торжественного мероприятия группе педагогов и работников сферы образования за выдающиеся достижения в сфере образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан были вручены высокие государственные награды.

В числе награжденных – представители сферы высшего образования. Орденом «Құрмет» награждена профессор Казахского национального женского педагогического университета, доктор филологических наук Руда Зайкенова. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены профессор Esil University, доктор экономических наук Мурат Алиев, доцент Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, кандидат педагогических наук Алма Кожахметова и старший преподаватель Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынұлы Игорь Шилов.

Руда Зайкенова: научно-педагогический вклад в развитие казахского литературоведения и абаеведения

Руда Зайкенова – известный ученый, доктор филологических наук, профессор, опытный педагог, внесший значительный вклад в развитие казахского литературоведения и абаеведения. На протяжении многих лет осуществляет научно-педагогическую деятельность на кафедре казахской литературы Казахского национального женского педагогического университета, активно занимается исследованием национальной литературы, популяризацией литературно-духовных ценностей среди молодого поколения и подготовкой научных кадров. Общий стаж работы в сфере превышает 40 лет.

Одним из ключевых направлений научных исследований профессора является изучение творческого наследия великого мыслителя и поэта Абая Кунанбайулы. Ученый исследует вопросы национального мировоззрения, духовно-нравственных ценностей, народных традиций и воспитания личности в произведениях Абая. Руда Зайкенова является автором более 300 научных трудов, включая монографии, учебники для вузов и общеобразовательных школ, а также учебно-методические пособия. В ее исследованиях всесторонне рассматривается история развития казахской литературы с XVIII века до периода независимости с точки зрения художественной и исторической действительности.

Мурат Алиев: основатель научной школы в сфере бухгалтерского учета

Мурат Капбарович Алиев – профессор кафедры «Учет и аудит» Esil University, доктор экономических наук. Его научно-педагогический стаж в сфере высшего образования превышает 50 лет.

Научно-педагогическая деятельность Мурата Алиева тесно связана с подготовкой специалистов и формированием нового поколения научных кадров. В 2010-2020 годах под его руководством на кафедре «Учет и аудит» осуществлялась подготовка специалистов, магистрантов и докторантов. В Казахстане впервые по данному направлению была начата подготовка докторов PhD по специальности «Бухгалтерский учет», под его руководством подготовлены 5 докторов PhD.

Мурат Алиев является автором более 200 научных и учебно-методических трудов, в том числе 20 монографий, учебников и учебных пособий. С 2020 года продолжает научно-педагогическую деятельность в Esil University. В университете сформирована научная школа в сфере бухгалтерского учета, связанная с его именем.

Алма Кожахметова: педагог, внесший вклад в подготовку профессиональных кадров в сфере вокального искусства

Алма Шаймерденовна Кожахметова – доцент кафедры исполнительского искусства факультета искусства, медиа и дизайна Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, кандидат педагогических наук. Ее общий трудовой стаж составляет 53 года.

Алма Кожахметова выступила музыкально-вокальным руководителем около 45 музыкально-драматических спектаклей. Проводила вокальные концерты, осуществляла подготовку студентов к республиканским и международным конкурсам, входила в состав жюри ряда международных и республиканских конкурсов вокалистов. Ее ученики становились призерами республиканских предметных олимпиад студентов, а также международных и республиканских творческих конкурсов, многие из них стали известными деятелями культуры и искусства страны. Алма Кожахметова является автором научно-педагогических трудов, учебных и учебно-методических пособий, монографий и хрестоматий. Ее многолетняя деятельность внесла значительный вклад в развитие отечественного вокального искусства и подготовку профессиональных кадров.

Игорь Шилов: опытный тренер, подготовивший мастеров спорта

Игорь Алексеевич Шилов – старший преподаватель Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынұлы, заслуженный тренер Республики Казахстан. С 1993 года работает тренером по пауэрлифтингу, подготовил мастеров спорта международного класса, чемпионов Азии и мира.

Игорь Шилов вносит значительный вклад в подготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, воспитание молодых спортсменов и популяризацию здорового образа жизни. На протяжении почти 30 лет занимается спортивным воспитанием школьников, а также принимает участие в организации республиканских и международных соревнований.

Представители сферы высшего образования, удостоенные высоких государственных наград в День учителя, – квалифицированные специалисты, внесшие значительный вклад в развитие образования и науки, подготовку профессиональных кадров и воспитание подрастающего поколения. Их многолетний труд является ярким примером высокого статуса учителя и важной роли служения образованию и науке в развитии общества.