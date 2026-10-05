AI-Sana как драйвер трансформации высшего образования: от человеческого капитала к AI-экономике

В рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 состоялась панельная сессия «AI-Sana как драйвер трансформации высшего образования: от человеческого капитала к AI-экономике».

Участники обсудили следующий этап развития инициативы AI-Sana – переход от массового формирования компетенций в сфере искусственного интеллекта к их практическому применению в экономике. В центре дискуссии были вопросы подготовки нового поколения специалистов, взаимодействия университетов и бизнеса, коммерциализации технологических разработок, развития стартапов и формирования условий для масштабирования AI-решений.

В обсуждении приняли участие помощник Президента Республики Казахстан Куанышбек Есекеев, профессор Стэнфордского университета, член Совета по развитию ИИ при Президенте РК Пол Ким, ректор Казахского национального женского педагогического университета Бейбиткуль Каримова, заместитель Председателя Правления Halyk Bank Нариман Мукушев и партнер Alpha Intelligence Capital Ни Ли.

Открывая сессию, помощник Президента РК Куанышбек Есекеев отметил, что развитие человеческого капитала является одним из ключевых условий достижения поставленной Главой государства цели – превращения Казахстана в цифровую страну в течение трех лет.

«Особое значение имеет развитие человеческого капитала. Программа AI-Sana уже охватила 650 тысяч участников, а на втором этапе к ней присоединились более 100 университетов страны. Следующий шаг – развитие бизнес-моделей и акселерация стартапов. Уверен, что объединение усилий государства, науки, образования и бизнеса позволит сформировать новое поколение специалистов и создать условия для появления конкурентоспособных технологических компаний в Казахстане», – сказал Куанышбек Есекеев.

В ходе первой части сессии участники рассмотрели ключевые элементы формирования AI-экономики – от развития человеческих компетенций и трансформации образовательного процесса до решения задач индустрии, создания продуктов и привлечения капитала.

Профессор Стэнфордского университета Пол Ким акцентировал внимание на изменении роли образования в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. По его словам, образовательная система должна создавать условия для развития способности студентов самостоятельно выявлять проблемы, критически мыслить и разрабатывать решения, имеющие практическую ценность.

Ректор Казахского национального женского педагогического университета Бейбиткуль Каримова представила подходы к трансформации университетской среды, включая проектное обучение, развитие исследовательских компетенций, взаимодействие с индустрией и формирование предпринимательских команд. Отдельное внимание было уделено расширению возможностей для вовлечения талантливой молодежи в создание AI-решений.

Заместитель Председателя Правления Halyk Bank Нариман Мукушев обозначил запрос крупного бизнеса на специалистов, способных не только использовать современные AI-инструменты, но и применять их для решения конкретных бизнес-задач, повышения производительности и достижения измеримого экономического эффекта.

Партнер Alpha Intelligence Capital Ни Ли сосредоточил внимание на переходе от технологической разработки к коммерчески жизнеспособному продукту и масштабируемой компании. В частности, были рассмотрены вопросы продуктовой стратегии, подтверждения рыночного спроса, формирования команды и привлечения венчурного капитала.

Во второй части сессии состоялся модерируемый диалог между участниками. Основное внимание было уделено существующим связям между университетами, бизнесом, государством и инвестиционным сообществом. Спикеры обсудили, какие компетенции востребованы рынком, каким образом университетские разработки могут быстрее переходить в практическое применение, какую роль могут играть первые корпоративные заказчики и какие условия необходимы для привлечения инвестиций в казахстанские AI-стартапы.

Отдельно участники рассмотрели вопрос о том, какие показатели позволят к 2030 году оценить влияние AI-Sana не только на систему образования, но и на экономическое развитие страны.

Панельная сессия стала продолжением дискуссии, начатой в рамках AI-Sana в 2025 году, и обозначила следующий этап развития инициативы – формирование последовательной цепочки «талант → компетенции → решение → продукт → капитал → экономический эффект».

В рамках дальнейшего развития программы особое значение приобретает укрепление взаимодействия между государством, университетами, технологическим сектором, крупным бизнесом и инвесторами. Такой подход позволит создавать условия для практического применения AI-компетенций, развития технологического предпринимательства и формирования новой экономики, основанной на знаниях, инновациях и искусственном интеллекте.