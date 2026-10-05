Наследие Жамбыла обсудили в КазНУ на международном уровне

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась международная научно-практическая конференция «Жамбыл и актуальные проблемы современной эпохи», приуроченная к 180-летию со дня рождения великого поэта Жамбыла Жабаева.

В масштабном мероприятии приняли участие: советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, генерал-полковник, Халык Каһарманы Сат Токпакбаев, заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев, Председатель Правления – Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, руководитель Управления молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек, руководитель отдела манасоведения, фольклора и поэзии акынов Национальной академии наук Кыргызской Республики Мээрим Колбаева, а также профессор из Узбекистана Насриддин Назаров. Кроме того, конференция объединила известных ученых, ректоров высших учебных заведений, руководителей научно-исследовательских институтов, историков, филологов, профессорско-преподавательский состав университета и обучающуюся молодежь.

В ходе мероприятия советник Президента Малик Отарбаев зачитал поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Жамбыл Жабаев – историческая личность, занимающая особое место в национальной культуре. Выдающийся сын нашего народа внес неоценимый вклад в развитие искусства айтыса и укрепление казахско-кыргызских литературных связей. С большим мастерством отразив жизнь своей эпохи, он снискал искреннюю любовь народа. Произведения поэта переведены на многие иностранные языки и стали достоянием всего человечества», – говорится в поздравительном письме Президента.

На конференции ректор КазНУ Жансеит Туймебаев рассказал о значении изучения наследия Жамбыла Жабаева для современной науки и подчеркнул особое место творчества поэта в национальной духовной культуре.

«Говоря о значении наследия Жамбыла, Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил: «Жамбыл – могучее древо национальной поэзии, духовный феномен нашего народа. Его богатое наследие – неиссякаемый источник патриотизма и государственности, единства и мудрости». В первой половине ХХ века, в период великих потрясений, когда традиция поэтических сказаний и эпосов оказалась под угрозой исчезновения, на историческую сцену вышел Жамбыл. Он сумел сохранить и передать будущим поколениям родной язык и национальную память. Благодаря своему природному таланту еще при жизни он был удостоен высокого признания и назван «Гомером ХХ века» и «великим представителем казахской поэзии», – отметил ректор.

В ходе встречи широко обсуждались историко-культурное значение творчества Жамбыла, мастерство поэта в искусстве айтыса, его вклад в развитие традиции жырау, роль в народной литературе, а также языковые и художественные особенности его произведений.

На конференции были представлены содержательные доклады, посвященные различным граням творчества Жамбыла Жабаева. Главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» Бауыржан Жакып обратил внимание на необходимость рассматривать наследие выдающихся деятелей национальной литературы в тесной взаимосвязи. По его мнению, изучение творчества Жамбыла позволяет глубже понять закономерности исторического развития казахской литературы.

В рамках мероприятия состоялась презентация фундаментального пятитомного издания «Жамбыловедение», подготовленного с учетом новых научных подходов периода независимости. Многотомный труд стал результатом масштабной исследовательской работы, направленной на всестороннее изучение жизни и творчества поэта. В издании широко представлены творческое наследие Жамбыла, его литературное окружение и место в традиционной поэзии, а также художественные и идейные особенности его произведений.