Саясат Нурбек принял участие в круглом столе министров науки и технологий STS Forum 2026

В Киото в рамках 23-го ежегодного форума Science and Technology in Society (STS Forum) состоялся круглый стол министров науки и технологий, в котором принял участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

В ходе встречи главы и представители профильных ведомств обсудили роль науки и технологий в условиях стремительных общественных, геополитических и технологических изменений, а также подходы к развитию международного научного сотрудничества.

В своем выступлении Саясат Нурбек отметил, что в условиях технологической конвергенции конкурентоспособность государств все в большей степени определяется способностью эффективно развивать человеческий капитал, создавать условия для научных открытий и обеспечивать практическое применение новых технологий.

«Сегодня перед нами стоит задача не только подготовить новое поколение специалистов, но и создать среду, в которой научные знания и технологические решения могут трансформироваться в новые продукты, компании и отрасли. Для Казахстана это означает последовательный переход от развития человеческого капитала к формированию экономики, основанной на знаниях и передовых технологиях», – отметил министр.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено развитию искусственного интеллекта и его роли в трансформации образования и науки. Казахстан последовательно расширяет национальную программу AI-Sana, направленную на развитие компетенций в области искусственного интеллекта среди студентов и преподавателей, а также создание условий для реализации технологических проектов.

По словам министра, следующим этапом становится формирование траекторий, позволяющих талантливой молодежи переходить от освоения технологий к проведению исследований, разработке инновационных решений и созданию собственных deep-tech проектов.

Отдельным направлением международной повестки Казахстана является создание Евразийского академического центра. В стране формируется сеть стратегических партнерств с ведущими зарубежными университетами и научными организациями. В числе ключевых проектов – развитие кампуса Cardiff University, строительство кампуса KAIST в Алатау и расширение сотрудничества с европейскими университетами и исследовательскими консорциумами.

В рамках форума также состоялось обсуждение вопросов укрепления международного научного сотрудничества и расширения участия Казахстана в глобальном научном пространстве, включая развитие взаимодействия с европейскими исследовательскими программами.

В круглом столе приняли участие министры и представители профильных ведомств Чили, Египта, Эстонии, Ирана, Марокко, Сенегала, Словении, Судана, Уганды и Узбекистана.

Участие Казахстана в STS Forum 2026 продолжает курс на укрепление международных научно-технологических связей, продвижение национальных инициатив в области искусственного интеллекта и создание новых возможностей для интеграции казахстанских ученых, инженеров и технологических предпринимателей в глобальную инновационную экосистему.