Министр науки обсудил с генеральным директором Sinovation Ventures развитие сотрудничества в сфере ИИ

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с генеральным директором Sinovation Ventures и 01.ai Кай-Фу Ли.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, развития AI-образования и подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям цифровой экономики.

Отдельное внимание было уделено реализации программы AI-Sana, направленной на развитие компетенций в области искусственного интеллекта и формирование кадрового потенциала для технологического развития страны.

Стороны также обсудили открытие Qazaq AI Research University (QAIRU) – первого в Центральной Азии университета, реализующего модель AI-Enabled. Университет станет площадкой для подготовки специалистов нового поколения, развития исследований в области искусственного интеллекта и внедрения AI-технологий в образовательный процесс.

В ходе встречи были рассмотрены возможности дальнейшего взаимодействия по развитию образовательных и исследовательских инициатив, обмену опытом и реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и расширении взаимодействия в области AI-образования, исследований и технологических решений.