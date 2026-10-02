В рамках Central Asia+ обсудили будущее университетов в эпоху ИИ

В Астане состоялось 8-е заседание Rectors’ Club: Central Asia+ на тему «Университеты после ИИ: новое лидерство, человеческое измерение и будущее университетов Центральной Азии+». Организаторами мероприятия выступили Almaty Management University (AlmaU) и Qazaq AI Research University (QAIRU). Заседание прошло в рамках Года искусственного интеллекта в Казахстане и международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026.

В мероприятии приняли участие руководители и эксперты ведущих высших учебных заведений страны. Участники обсудили трансформацию системы высшего образования в условиях стремительного развития искусственного интеллекта, новые модели взаимодействия университетов с государством и технологическими компаниями, а также актуальные направления развития межуниверситетского сотрудничества.

Ректор QAIRU Сапар Токсанов в приветственном выступлении отметил важность межуниверситетского диалога в формировании общего регионального подхода к вопросам развития искусственного интеллекта.

«Сегодня перед университетами стоят серьезные вызовы, в том числе связанные с развитием искусственного интеллекта. Поэтому для выработки общего ответа на эти вызовы особенно важны обмен опытом и открытый диалог. Глава государства поставил перед нами задачу развивать модель «AI + X», предусматривающую интеграцию искусственного интеллекта в различные направления и сферы», – сказал ректор.

Президент AlmaU и основатель Rectors’ Club: Central Asia+ Асылбек Кожахметов отметил, что развитие искусственного интеллекта требует от университетов пересмотра не только образовательных технологий, но и устоявшихся подходов к организации высшего образования.

«Университеты Центральной Азии не должны ограничиваться только налаживанием связей и обменом опытом. Нам необходимо совместно участвовать в формировании будущего высшего образования и вносить вклад в развитие университетов региона. У каждого университета есть своя стратегия и направление развития. Вместе с тем перед всеми нами стоит общий важный вопрос: каким будет университет будущего? Это одна из основных целей создания инициативы Rectors’ Club: Central Asia+. Мы несем общую ответственность не только за развитие наших университетов, но и за будущее следующего поколения», – отметил он.

Основным докладчиком заседания выступил Александр Сидоркин – профессор факультета образования Калифорнийского университета в Сакраменто (США), бывший Chief AI Officer университета и один из авторов книги «Universities After AI». Он отметил, что с развитием искусственного интеллекта меняется роль человеческого капитала.

«По мере того как ИИ берет на себя часть повседневных и операционных задач, для человека все более важным становится развитие навыков, дополняющих технологии. К ним относятся критическое мышление, управление, лидерство, принятие решений, креативность и умение эффективно работать с инструментами ИИ», – сказал Александр Сидоркин.

В рамках панельной дискуссии «Человек и университет в условиях ИИ» участники обсудили изменение роли преподавателя, новые подходы к оцениванию знаний, развитие критического мышления и новых компетенций, вопросы академической этики, а также сохранение культурной идентичности университетов Центральной Азии.

Одним из важных результатов заседания стала разработка Astana AI Declaration 2026 – Астанинской декларации университетов по искусственному интеллекту. Документ определяет общие приоритеты сотрудничества университетов Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и трансформации высшего образования.

В рамках заседания AlmaU и QAIRU подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных образовательных и научно-исследовательских инициатив, обмен экспертизой, а также совместное развитие проектов в сфере образования, искусственного интеллекта и предпринимательства.