Глава государства открыл Qazaq AI Research University – первый в Центральной Азии AI-Enabled университет

В Астане в рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев официально открыл Qazaq AI Research University (QAIRU) – первый в Центральной Азии университет, реализующий модель AI-Enabled.

В ходе международного форума AI & Digital Bridge 2026 Глава государства особое внимание уделил развитию человеческого капитала. По его словам, современные дата-центры и передовые технологии сами по себе не гарантируют получение нужного результата, а технологический прорыв невозможен без ученых, инженеров, предпринимателей.

«Мы должны сформировать национальную научно-инженерную школу, которая будет готовить образованных, квалифицированных и новаторски мыслящих специалистов. В этой связи особая задача возлагается на недавно открывшийся Qazaq AI Research University. Это учебное заведение наряду с обучением должно проводить научные исследования, отвечающие запросам производства и экономики. Для достижения этой цели внедряется модель AI+X, предназначенная для применения искусственного интеллекта в конкретных отраслях. Ее возможности следует эффективно использовать в промышленности, энергетике, медицине, финансовой сфере и системе государственного управления. В целом, нам нужны сильные, действительно квалифицированные специалисты, способные создавать готовые продукты и новые технологии. Здесь следует учесть один важный аспект. Искусственный интеллект – это не замена интеллектуальных способностей человека, а лишь вспомогательный инструмент в процессе учебы и познания. Чем стремительнее развиваются технологии, тем более актуальными становятся стремление к знаниям, критическое мышление, способность принимать решения и чувство ответственности», – убежден Президент.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек доложил Главе государства о ходе создания и первых результатах деятельности Qazaq AI Research University.

«В соответствии с Вашим поручением, данным 1 октября 2025 года на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, создан Qazaq AI Research University. 29 апреля текущего года университет получил государственную лицензию на образовательную деятельность. 15 мая ему присвоен статус экспериментальной площадки по подготовке кадров по модели AI+X. 18 мая университет прошел институциональную аккредитацию в Центрально-Азиатской Ассоциации по аккредитации образования. С 1 сентября осуществлен первый набор. Сегодня в университете обучаются 528 человек, из них 294 студента – по государственным грантам. Укомплектован профессорско-преподавательский состав», – отметил министр.

Ректор Qazaq AI Research University Сапар Токсанов представил Главе государства основные результаты деятельности университета.

В QAIRU искусственный интеллект интегрирован в ключевые процессы университета – образовательную и научно-исследовательскую деятельность, работу преподавателей и систему управления. Учебный год в университете начался 1 сентября. В настоящее время здесь обучаются 528 человек, в том числе 391 студент бакалавриата, 32 магистранта и 105 слушателей программы MBA AI+X от национальных компаний. Из числа бакалавров 294 обучаются по государственным грантам.

Подготовка бакалавров ведется по программам «Artificial Intelligence and Machine Learning» и «Physical AI». В магистратуре реализуются пять программ в области промышленных AI-систем, безопасности, беспилотных систем, бизнес-аналитики и цифрового права. Кампус рассчитан более чем на 3 500 обучающихся.

Основой цифровой модели университета является собственная платформа QAIRU OS, объединяющая обучение, исследования и управление в единой цифровой среде. Система формирует индивидуальные образовательные траектории студентов, поддерживает преподавателей в организации учебного процесса и предоставляет исследователям инструменты для работы с научной литературой, данными и вычислительными ресурсами.

В университете также развивается собственная AI-инфраструктура на базе NVIDIA H200, которая используется для разработки моделей, проведения исследований и создания AI-продуктов в защищенном университетском контуре.

При поддержке Министерства науки и высшего образования РК QAIRU разработал стандарт AI-Enabled University. Документ определяет требования к цифровой инфраструктуре и данным, качеству AI-систем, безопасности, этике, человеческому контролю и управлению рисками. Методология стандарта проходит независимую международную экспертизу Oxford Insights. QAIRU выступает пилотной площадкой для апробации стандарта и его дальнейшего масштабирования в системе высшего образования Казахстана.

Отдельное направление деятельности университета – развитие AI Research Hub, объединяющего фундаментальные и прикладные исследования, робототехнику и интеллектуальные системы. Исследовательская работа ориентирована в том числе на применение искусственного интеллекта в городской инфраструктуре, государственном управлении и финансовом секторе.

QAIRU развивает международное сотрудничество с ведущими университетами и исследовательскими центрами. Университет прорабатывает запуск программ двойных дипломов с Shanghai Jiao Tong University и Tsinghua University с 2027 года, а также сотрудничает с Carnegie Mellon University, Shanghai Innovation Institute, Хельсинкским университетом и Tsinghua Shenzhen International Graduate School. Ведется работа по привлечению профессоров из Гонконгского университета науки и технологий, Стэнфордского университета и Northeastern University.

Совместно с технологическими компаниями Google, Huawei и Samsung в университете реализуются программы индустриальной сертификации, интегрированные в учебные планы. С NVIDIA создается региональный центр NVIDIA Deep Learning Institute.

В основу образовательной модели QAIRU заложен принцип AI+X, объединяющий искусственный интеллект с отраслевой экспертизой. Обучение построено на проектном подходе: студенты с первого курса работают над собственными AI-продуктами, развивая их на протяжении всего периода обучения. Таким образом, образовательный процесс тесно связан с исследовательской деятельностью и практическими задачами индустрии.

Модель AI+X уже реализуется в совместных проектах университета с технологическими и отраслевыми партнерами. В частности, совместно с Lenovo ведется разработка решения для интеллектуального анализа учебного процесса, а со Skyworker – развитие компетенций и технологий в сфере беспилотной авиации, включая подготовку специалистов и разработку системы управления движением беспилотных летательных аппаратов.

Следующим этапом станет масштабирование модели AI+X на национальном уровне. QAIRU выступает ядром консорциума AI+X, объединяющего ведущие университеты Казахстана. В рамках пилотных проектов реализуются направления «ИИ и образование», «ИИ и машиностроение», «ИИ и сельское хозяйство» и «ИИ и транспортная техника» совместно с профильными университетами и индустриальными партнерами.

В дальнейшем к консорциуму планируется подключать другие университеты страны с учетом их отраслевой специализации и потребностей региональной экономики. Это позволит сформировать сеть региональных центров компетенций AI+X и обеспечить подготовку специалистов, сочетающих компетенции в области искусственного интеллекта с глубоким знанием конкретных отраслей.