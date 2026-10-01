Более 250 нарушений правил благоустройства выявили полицейские в Атырау

В период с 21 по 29 сентября в рамках акции "Таза Қазақстан" выявлено 257 правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства.

Из них 5 лиц совершили аналогичные правонарушения повторно в течение года. По всем выявленным фактам приняты соответствующие меры.

Так, 23 сентября в 12:30 в микрорайоне Оркен города Атырау мужчина на автомобиле КамАЗ выгрузил скошенную траву, нарушив правила благоустройства города.

В ходе проверки установлено, что в течение года указанное лицо уже совершало аналогичное правонарушение. В связи с этим мужчина привлечен к ответственности.

Полиция предупреждает, лица, выбрасывающие мусор и иные отходы в неустановленных местах, в соответствии с действующим законодательством привлекаются к ответственности.

Полиция призывает граждан соблюдать требования чистоты, не допускать загрязнения окружающей среды и выброса отходов в неустановленных местах.