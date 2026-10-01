Опасные маневры и другие нарушения ПДД пресекли полицейские в Семее

Опасные маневры, превышение установленной скорости, перевозка пассажиров в прицепе, переоборудование транспортного средства с нарушением требований и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения — все это представляет непосредственную угрозу жизни людей.

В течение прошедшей недели в Семее к ответственности привлечен ряд водителей, нарушивших правила дорожного движения. В частности, к ответственности привлечены 34 водителя за нарушение правил маневрирования, 2 водителя — за нарушение требований перевозки пассажиров, 9 водителей — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и 6 водителей — за нарушение требований к переоборудованию транспортных средств. Кроме того, пресечены нарушения со стороны 5 872 водителей, превысивших установленную скорость движения.

Без внимания полиции не остаются и видео в социальных сетях. Среди примеров — рекламная поездка "Человека-паука" в прицепе автомобиля и опасные маневры 19-летнего водителя на подвесном мосту в Семее. Участники установлены, по выявленным нарушениям приняты меры.

На дороге цена необдуманного поступка — человеческая жизнь. Ни эффектный кадр, ни спешка не оправдывают риск для окружающих.