24 ученика приняли присягу в классе “Жас сақшы” в Алматы

В гимназии № 140 имени Мұқағали Мақатаева состоялось открытие класса “Жас сақшы”. В состав класса вошли 24 ученика 8-го класса, которые приняли торжественную присягу и сделали первый шаг к освоению основ правовой культуры, дисциплины и гражданской ответственности.

В мероприятии принял участие начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов. Также на церемонии присутствовали представители Совета генералов и Совета ветеранов, педагоги, родители и сотрудники полиции.

Обращаясь к юным участникам проекта, Айдын Кабдулдинов отметил важность воспитания подрастающего поколения в духе законопослушания, ответственности и уважения к обществу.

— Сегодня вы становитесь частью большой и важной инициативы — “Жас сақшы”. Это не только возможность познакомиться с работой полиции. Прежде всего, это школа дисциплины, ответственности и уважения к закону. Уверен, что знания и навыки, которые вы получите здесь, помогут вам в жизни, научат принимать правильные решения и быть полезными своему обществу, — отметил Айдын Кабдулдинов.

В рамках открытия для школьников была организована показательная программа с участием сотрудников специального подразделения, кинологической службы, патрульной полиции и оркестра ДП. Ребята также ознакомились со служебным транспортом и специальными средствами полиции.

Отдельное внимание в рамках проекта будет уделено профилактической работе. Ювенальная полиция управления полиции Бостандыкского района будет непосредственно участвовать в воспитательной и праворазъяснительной работе с учащимися, проводить профилактические встречи и занятия, знакомить школьников с основами законодательства, правилами безопасного поведения и ответственностью за правонарушения.

В завершение церемонии юным участникам класса “Жас сақшы” вручили памятные подарки. Мероприятие продолжилось школьной концертной программой.