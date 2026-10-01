Благодаря оперативной работе полиции нашли похищенное ружье в области Жетысу
В Аксуском районе сотрудники полиции раскрыли кражу зарегистрированного охотничьего оружия.
Установлено, что из дома местного жителя было похищено охотничье ружье Вепрь-КМ ВПО-136.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже 18-летнего жителя Сарканского района, который ранее работал у потерпевшего и обучал его верховой езде.
Как выяснилось, воспользовавшись отсутствием хозяина, молодой человек проник в дом и обнаружил ружье за сейфом. После этого он похитил оружие и перевез его к себе домой.
В результате оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение похищенного ружья. Оружие обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства.
Кроме того, за нарушение правил хранения и оборота гражданского оружия владелец ружья привлечен к ответственности.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту проводится расследование.
Полиция напоминает владельцам оружия о необходимости строго соблюдать правила его хранения. Оружие и боеприпасы должны храниться в установленном порядке и быть недоступны для посторонних лиц.