Благодаря оперативной работе полиции нашли похищенное ружье в области Жетысу

В Аксуском районе сотрудники полиции раскрыли кражу зарегистрированного охотничьего оружия.

Установлено, что из дома местного жителя было похищено охотничье ружье Вепрь-КМ ВПО-136.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже 18-летнего жителя Сарканского района, который ранее работал у потерпевшего и обучал его верховой езде.

Как выяснилось, воспользовавшись отсутствием хозяина, молодой человек проник в дом и обнаружил ружье за сейфом. После этого он похитил оружие и перевез его к себе домой.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение похищенного ружья. Оружие обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства.

Кроме того, за нарушение правил хранения и оборота гражданского оружия владелец ружья привлечен к ответственности.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту проводится расследование.

Полиция напоминает владельцам оружия о необходимости строго соблюдать правила его хранения. Оружие и боеприпасы должны храниться в установленном порядке и быть недоступны для посторонних лиц.