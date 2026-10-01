Более 1 200 автомобилей проверили полицейские в рамках ОПМ "Барьер" в ВКО

В Восточно-Казахстанской области 25 сентября началось оперативно-профилактическое мероприятие "Барьер", направленное на предупреждение и пресечение скотокрадства. За пять дней полицейские провели рейды и проверили объекты, связанные с содержанием, перевозкой и реализацией сельскохозяйственных животных.

Основное внимание уделяется проверке транспорта, мест скупки и реализации мясной продукции, крестьянских хозяйств и отгонных участков. За этот период проверено 1 276 автомобилей, 158 мест скупки и реализации мясной продукции, а также 369 хозяйств и отгонных участков.

По статье 406 КоАП РК выявлено 14 фактов административных правонарушений. Основная часть из них зарегистрирована в районе Алтай — 6 фактов, Уланском районе — 3 и Усть-Каменогорске — 2.

За пять дней выявлено 48 фактов водворения скота в специализированные загоны, куда помещено 160 голов.

Профилактические и рейдовые мероприятия продолжаются. Сотрудники полиции принимают меры по каждому выявленному нарушению.

Полиция призывает владельцев скота не оставлять животных без присмотра и обеспечить их надлежащую сохранность.