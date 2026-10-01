Жителя Туркестанской области задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн тенге
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района, подозреваемого в вымогательстве денежных средств.
По предварительным данным, мужчина требовал у жителя города Шымкента 5 млн тенге, угрожая распространением сведений, порочащих его достоинство.
В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты телефон и денежные средства в размере 5 млн тенге.
Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков. В настоящее время он водворен под стражу.
По данному факту проводится досудебное расследование.