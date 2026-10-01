Жителя Туркестанской области задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн тенге

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района, подозреваемого в вымогательстве денежных средств.

По предварительным данным, мужчина требовал у жителя города Шымкента 5 млн тенге, угрожая распространением сведений, порочащих его достоинство.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты телефон и денежные средства в размере 5 млн тенге.

Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков. В настоящее время он водворен под стражу.

По данному факту проводится досудебное расследование.