Транспортная полиция обеспечивает безопасность на объектах LRT в Астане

На объектах легкорельсового транспорта "Tarlan Astana" проводится комплекс профилактических мероприятий для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

Охрану правопорядка на 18 станциях и в вагонах "Tarlan Astana" осуществляют сотрудники отдела полиции на объектах LRT департамента полиции на транспорте. На каждом объекте организовано посменное дежурство, а наряды полиции регулярно патрулируют поезда и платформы, контролируя соблюдение правил поведения и поддерживая "Закон и порядок".

Особое внимание уделяется профилактике правонарушений. В частности, системная работа ведется по предупреждению мелкого хулиганства, пресечению фактов нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, а также проведению профилактических мероприятий среди пассажиров. Кроме того, пассажирам регулярно напоминают о необходимости соблюдать чистоту, не загрязнять окружающую среду, бережно относиться к общественному имуществу и не допускать актов вандализма.

С начала работы в данном направлении сотрудники полиции выявили 41 административное правонарушение, по каждому из которых приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Помимо охраны порядка, стражи порядка оказывают активную помощь пассажирам в различных ситуациях. Так, полицейские уже организовали возврат более 200 утерянных вещей их законным владельцам.

Для повышения уровня безопасности станции и подвижной состав оборудованы современной инфраструктурой: системами видеонаблюдения, сигнализации и экстренной связи. Это позволяет оперативно реагировать на любые происшествия.

ДП на транспорте призывает пассажиров соблюдать правила поведения, проявлять взаимное уважение и незамедлительно информировать сотрудников о подозрительных ситуациях и правонарушениях.