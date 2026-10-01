Более 50 жителей получили правовую помощь в Туркестане

Задать вопрос напрямую представителям государственных органов и получить квалифицированное разъяснение на месте — такую возможность получили жители Туркестана в рамках выездной акции “Правовая помощь”.

Правовая площадка развернулась в торгово-развлекательном центре “Turan Mall”. Мероприятие прошло по инициативе департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Туркестанской области при участии департамента полиции Туркестанской области и других заинтересованных государственных органов.

На одной площадке жителей консультировали представители департамента полиции Туркестанской области, прокуратуры, органов юстиции, государственных доходов, земельных ресурсов, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, жилищно-коммунального хозяйства, региональной палаты частных судебных исполнителей, а также АО “Отбасы банк”.

Главной особенностью акции стал открытый формат общения. Граждане могли без лишних формальностей обратиться к специалистам, рассказать о своей ситуации и получить необходимые правовые разъяснения.

В частности, сотрудники полиции консультировали жителей по вопросам соблюдения законодательства, профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности и защиты прав граждан. Специалисты других ведомств также давали разъяснения по административным, гражданским и иным правовым вопросам.

В результате более 50 жителей смогли напрямую обратиться к представителям компетентных органов и получить ответы на волнующие их вопросы.