Криминалистический полигон открыли на базе Торайгыров университета в Павлодаре

В Павлодаре на базе Торайгыров университета состоялось торжественное открытие криминалистического полигона "Трасология", на котором смоделированы условия для инсценировки широкого спектра преступлений.

На открытии присутствовали руководство университета, студенты и сотрудники правоохранительных органов.

Вниманию присутствующих была представлена презентация полигона.

Полигон оснащен всем необходимым оборудованием для дактилоскопических и биологических исследований. Имеется криминалистический чемодан для осмотра места происшествия, установлено программное обеспечение для составления фоторобота. Специально оборудованное место позволит моделировать преступные ситуации и отрабатывать навыки проведения осмотра места происшествия и изъятия вещественных доказательств.

Криминалисты провели мастер-класс по фиксации следа обуви и измерению следа транспортного средства.

— Создание полигона является важным шагом в развитии практико-ориентированного юридического образования и предоставит возможность для обмена опытом между действующими специалистами в области криминалистики и студентами, обеспечив подготовку будущих полицейских кадров. Наша задача — дать студентам возможность не только получать теоретические знания, но и применять их на практике в условиях, приближенных к профессиональной деятельности, — сказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Сафуан Жанпейсов.

В рамках открытия Сафуан Жанпейсов рассказал студентам о будущих карьерных возможностях, особенностях следственной деятельности и процедуре трудоустройства в полицию.

Также присутствующие посмотрели специальный видеоролик, демонстрирующий повседневную работу полиции, и видеоролик "Суд биев. Открытый судебный процесс", подготовленный студентами с использованием возможностей криминалистического полигона и зала судебных заседаний.

Новый криминалистический полигон "Трасология" станет важной площадкой для подготовки будущих юристов, поскольку поможет им лучше понять особенности и требования профессии и в целом будет способствовать подготовке кадров для органов внутренних дел, отметили в ведомстве.

В свою очередь руководство университета поблагодарило участников мероприятия за открытие полигона и выразило надежду, что данная площадка станет для студентов возможностью получить новые знания и успешно освоить практические навыки.