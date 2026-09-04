Полицейские проверили школьные автобусы в Павлодарской области

В рамках республиканской акции “Внимание — дети!” сотрудники административной полиции Иртышского района провели проверку школьных автобусов, осуществляющих перевозку учащихся.

С началом нового учебного года на дорогах Павлодарской области увеличивается количество транспорта, задействованного в перевозке детей. В связи с этим полицейские уделяют особое внимание вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе рейдовых мероприятий инспекторы тщательно проверили техническое состояние школьных автобусов. Особое внимание уделено наличию и исправности средств пожаротушения, аптечек первой помощи, а также работе проблесковых маячков, световых и звуковых сигналов. Кроме того, сотрудники полиции проверили исправность ремней безопасности, которыми должно быть оборудовано каждое пассажирское место.

— Безопасность детей при перевозке является одной из приоритетных задач полиции. Все школьные автобусы должны соответствовать установленным требованиям и находиться в технически исправном состоянии, — отметил старший госавтоинспектор отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Данияр Башаров.

Помимо проверки транспортных средств, с водителями проведены профилактические беседы о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и повышенной ответственности при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Стражи порядка напоминают, что безопасность детей на дорогах во многом зависит от дисциплины и внимательности всех участников дорожного движения. Подобные профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего учебного года.