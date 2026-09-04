VI Всемирные игры кочевников: казахстанский полицейский стал призером

Член спортивного клуба МВД РК "Арлан", инспектор специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Акмолинской области Алмас Жумағали завоевал серебряную медаль на VI Всемирных играх кочевников, проходящих в Кыргызстане.

В составе сборной Казахстана сотрудник ДП Акмолинской области выступил в кыргызской борьбе в весовой категории свыше 100 кг. В этой категории за медали боролись спортсмены из 31 страны мира.

На пути к финалу Алмас Жумағали провел пять встреч, одержав уверенные победы над соперниками. По итогам напряженных поединков он стал серебряным призером престижных международных соревнований.

Для капитана полиции спорт — неотъемлемая часть профессиональной жизни. Алмас Жумағали является мастером спорта по қазақ күресі, дзюдо, самбо и белбеу күресі. На протяжении многих лет он достойно представляет Акмолинскую область и департамент полиции на республиканских соревнованиях и ведомственных турнирах.

Очередное спортивное достижение полицейского стало результатом многолетних тренировок, дисциплины и стремления к высоким результатам.

В департаменте полиции отмечают, что подобные достижения сотрудников служат примером силы духа, целеустремленности и приверженности здоровому образу жизни.