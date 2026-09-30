МВД: За три дня по всей стране пресечено около 11 тысяч нарушений ПДД

Министерством внутренних дел на системной и планомерной основе проводится работа по профилактике и пресечению нарушений правил дорожного движения.

Одно из направлений этой работы — пресечение фактов использования поддельных, подложных, скрытых и нечитаемых государственных регистрационных номерных знаков.

Некоторые водители намеренно скрывают номера, рассчитывая избежать фиксации камерами и ответственности.

При этом за скрытым или поддельным номером нередко стоят более серьезные нарушения — угон автомобиля, попытка скрыться с места ДТП и другие противоправные действия.

Наша задача — своевременно пресекать такие факты и не допускать более тяжких последствий.

Только за последние три дня по стране пресечено около 11 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе:

— 1 300 фактов управления автомобилями с нечитаемыми госномерами;

— 600 — без госномеров;

— 150 — с подложными и поддельными номерными знаками.

На специальные стоянки помещено 1 100 автомобилей. Изъято более 800 номерных знаков.

Так, в Костанайской области пресечена эксплуатация двух пассажирских автобусов с поддельными госномерами.

В Астане остановлен автомобиль с поддельными номерами. При проверке установлено, что машина числится в угоне.

В Павлодарской области остановлен водитель автомобиля без госномеров. Он превысил скорость, не выполнил требование полиции об остановке и управлял автомобилем, не пристегнувшись ремнем безопасности. Водитель привлечен к ответственности за все допущенные нарушения.

— Уважаемые водители! Государственный номер должен быть официальным и хорошо читаемым. Не закрывайте его рамками, пленками, шторками и другими приспособлениями. Профилактическая работа в этом направлении будет продолжена на постоянной основе по всей стране. Если вы стали свидетелем подобных нарушений, сообщите по номеру "102". Соблюдайте Закон и порядок. Берегите себя и других участников дорожного движения, — отметили в МВД.