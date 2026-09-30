Лиц, причастных к краже 217 кг меди, установили в Усть-Каменогорске

В областном центре сотрудники Иртышского отдела полиции раскрыли кражу меди с территории металлоприемного пункта. Общий вес похищенного металла составил 217 кг, а сумма ущерба превысила 1 млн тенге.

О пропаже нескольких мешков с медью в полицию сообщил владелец пункта. Как установлено, ночью неизвестный проник на территорию с задней стороны, после чего попал в складское помещение. Оттуда были похищены восемь мешков с металлом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, предположительно причастных к краже. По предварительным данным, похищенную медь вывезли с территории на автомобиле и планировали сбыть.

Сумма причиненного ущерба составила 1 085 000 тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает владельцев объектов не оставлять имущество без надлежащей охраны. Особое внимание следует уделять защите территорий и помещений в ночное время.