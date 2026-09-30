Около 5 тысяч правонарушений пресекли за неделю в Кызылординской области

В целях укрепления принципа "Закон и порядок", предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения общественной безопасности на территории Кызылординской области сотрудники полиции на постоянной основе проводят рейдовые и профилактические мероприятия.

В ходе рейдов основное внимание уделяется предупреждению вандализма, соблюдению чистоты окружающей среды, пресечению ночных гонок, а также выявлению водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения.

За неделю на территории области в ходе рейдовых мероприятий пресечено около 5 тысяч административных правонарушений. Выявлено 1069 фактов использования телефона при управлении транспортным средством, 26 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также 1620 нарушений требований при перевозке пассажиров и грузов, использования ремней безопасности и мотошлемов.

Кроме того, выявлено 18 нарушений правил выезда на встречную полосу или обгона.

Водители, которые в ночное время превышают скоростной режим, создавая угрозу жизни и безопасности других участников дорожного движения, также находятся под пристальным контролем полиции. Сотрудники полиции с использованием современных цифровых технологий и возможностей систем видеонаблюдения оперативно выявляют правонарушения и принимают соответствующие меры по их пресечению и недопущению повторных нарушений.