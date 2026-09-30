ІІМ: Амнистия аясында 2,6 мыңнан астам адамға қатысты шешім қабылданды
Амнистия аясында 2,6 мыңнан астам адамға қатысты шешім қабылданды.
1 шілдеде “Жаңа Конституцияның қабылдануына байланысты амнистия жасау туралы” Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
Амнистия тек сотталғандарға ғана емес, сондай-ақ қылмыстық теріс қылықтар, онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар бойынша тергеудегі адамдарға да қолданылады.
Бүгінгі таңда ішкі істер органдары сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында 2 471 қылмыстық іс бойынша 2 621 адамға амнистия қолданды.
Оның қолданылу аясы заңнама талаптарын мүлтіксіз сақтауды, азаматтардың құқықтарын қамтамасыз етуді көздейтін “Заң мен Тәртіп” тұжырымдамасына сәйкес жүзеге асырылып жатыр.