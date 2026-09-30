Около 500 студентов приняли участие в профилактических встречах с полицейскими в Астане

В столице продолжается профилактическая работа среди студентов колледжей. Сотрудники полиции проводят встречи с первокурсниками, уделяя особое внимание вопросам безопасности, осознанного выбора и предупреждения вовлечения молодежи в противоправную деятельность.

Профилактические лекции проведены в Техническом колледже, колледже имени Жумабаева и Колледже сервиса и туризма. Общий охват составил порядка 500 студентов.

Особое внимание уделено первокурсникам, значительная часть которых приехала в Астану из других регионов страны. Полицейские рассказали о возможных рисках, с которыми молодые люди могут столкнуться вдали от дома, в том числе о сомнительных предложениях о заработке и работе.

В ходе встреч студентам продемонстрировали тематические видеоролики, разъяснили ответственность за противоправные действия и призвали внимательно относиться к предложениям о работе и не соглашаться на действия, законность которых вызывает сомнения.

Полицейские подчеркнули, что даже внешне безобидное предложение о "подработке" может быть связано с противоправной деятельностью. Поэтому важно заранее оценивать возможные последствия и делать осознанный выбор.

Профилактические встречи продолжатся. В рамках работы сотрудники полиции планируют охватить все колледжи столицы.