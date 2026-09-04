Сразу после завершения концерта всемирно известного певца Энрике Иглесиаса большая часть зрителей направилась к станции “Астана Арена” для дальнейшего следования на легкорельсовом транспорте “Tarlan Astana”. В связи с этим перед входными группами станции образовалось массовое скопление людей.

Начальник отдела полиции на объектах “Tarlan Astana” управления полиции на транспорте на станции Астана 1 Сагындык Маймишев отметил, что транспортная полиция оптимизировала пассажиропоток и обеспечила постоянный контроль за оперативной обстановкой. Организована расстановка дополнительных нарядов полиции в наиболее уязвимых местах, в том числе у входных групп станции. Совместно с подразделениями специального отряда быстрого реагирования приняты меры для предотвращения давки и других чрезвычайных ситуаций, а также организован беспрепятственный проход граждан на станцию.

По его словам, стражи порядка помогали иностранным гостям с навигацией, а также оперативно нашли и вернули родителям потерявшихся детей, а утерянные вещи передали владельцам.

В результате принятых организационных и профилактических мер нарушений на объектах легкорельсового транспорта не допущено.

При взаимодействии с гражданами обеспечено корректное и вежливое обращение с соблюдением требований служебной дисциплины и принципа “Закон и порядок”.