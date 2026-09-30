Более 140 лиц, причинивших ущерб чужому имуществу, выявили в Астане

Департаментом полиции столицы проводится системная работа по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, а также предупреждению фактов умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.

С начала года в результате принятых мер выявлено 143 лица, причинивших ущерб имуществу либо уничтоживших его. Из них 89 правонарушителей подвергнуты административному аресту.

Кроме того, выявлено 77 лиц, нарушивших требования в части осквернения зданий и иных сооружений, а также мест общего пользования. 51 из них подвергнуты административному аресту.

Вопросы соблюдения чистоты и санитарного состояния общественных мест также находятся на постоянном контроле полиции. В этом направлении выявлено 928 административных правонарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования.

Полиция также проводит комплексную работу по выявлению и устранению несанкционированных надписей и граффити.

На сегодняшний день выявлено 159 фактов нанесения граффити, 128 из них закрашены, а места приведены в первоначальный вид.

Особое внимание уделяется граффити, связанным с наркотиками. На основании сообщений, поступивших через приложение "Smart Astana" и информационный сервис "Нет наркотикам", выявлено и устранено 151 граффити с наркосодержанием.

Повреждение общественного имущества, осквернение зданий, нанесение незаконных граффити и загрязнение мест общего пользования являются правонарушениями, влекущими ответственность.

Полиция продолжит работу по недопущению любых видов правонарушений и формированию безопасной и чистой городской среды в столице.