Около 8 тысяч правонарушений выявили с помощью дронов в Шымкенте

В арсенале департамента полиции города Шымкента находится более 10 дронов, с помощью которых на территории города осуществляется воздушный мониторинг.

Современные технологии применяются для предупреждения правонарушений, их своевременного выявления и пресечения.

С начала года с помощью дронов выявлено около 8 тысяч правонарушений. Из них порядка 3 800 относятся к сфере безопасности дорожного движения, около 3 700 — к сфере общественной безопасности.

Использование дронов позволяет расширить зону контроля, оперативно выявлять правонарушения и обеспечивать безопасность и общественный порядок в городе.