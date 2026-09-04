В рамках реализации общенациональной концепции "Закон и порядок" сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности посетили столичную школу-гимназию № 97.

Цель визита — налаживание взаимодействия и знакомство с образовательными проектами школы, направленными на правовое воспитание молодежи.

Администрация учебного заведения провела для гостей экскурсию и представила инфраструктуру, направленную на формирование правовой культуры учащихся. В их числе — специализированный класс “Әділет мектебі”, созданный по инициативе директора школы для углубленного изучения законов и принципов справедливости.

Также представители ведомства посетили современную библиотеку, кабинет истории и правоведения, судебный кабинет и кабинет для записи подкастов “Шабыт”. В последнем ученики создают собственный медиаконтент и обсуждают социально-правовые темы, в том числе вопросы кибербуллинга и безопасности в интернете.

Сотрудники Комитета высоко оценили инфраструктуру школы и авторские инициативы руководства. Участники встречи отметили, что такие площадки способствуют реализации концепции “Закон и порядок”, формируя у школьников правовую культуру и неприятие правонарушений.

По итогам визита стороны наметили перспективы совместных проектов и обсудили возможность реализации пилотных инициатив по подготовке будущих специалистов в сфере права и их дальнейшему масштабированию в системе образования.