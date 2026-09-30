127 кг рыбы, в том числе осетра из Красной книги, изъяли у браконьеров в области Жетысу

Природа — не место для браконьерства. Особенно когда речь идет о редких видах рыб, которые нуждаются в особой защите. В области Жетысу сотрудники полиции совместно с инспекторами рыбоохраны пресекли факт незаконной добычи рыбы на реке Каратал.

На автодороге Уштобе – Копбірлік в ходе совместного рейдового мероприятия был остановлен автомобиль Audi-100 с прицепом. В салоне находились трое жителей города Уштобе в возрасте 24, 25 и 41 года.

При проверке в автомобиле и прицепе обнаружено и изъято 127,1 кг рыбы, среди которой сазан, сом, жерех, карась и осетр — вид, находящийся под особой охраной государства. В Казахстане вылов осетровых видов запрещен.

Кроме того, изъяты четыре капроновые сети общей длиной около 80 метров, моторная резиновая лодка, 15 удочек, крючки, весла и два аккумулятора.

По данным досудебного расследования, мужчины прибыли на реку Каратал для рыбалки и использовали запрещенное орудие лова — рыболовную сеть. Добытую рыбу они перевозили на автомобиле.

Изъятый улов передан на взвешивание и ответственное хранение. В настоящее время устанавливается размер ущерба, причиненного рыбным ресурсам и государству.

Досудебное расследование продолжается.

Природные ресурсы — общее достояние. Сохранение рек, озер и их обитателей зависит не только от работы инспекторов и полиции, но и от ответственного отношения каждого человека.