МВД пресекает незаконный оборот лекарственных средств

МВД продолжает работу по принципу “Закон и порядок”.

С начала года МВД ежеквартально совместно с органами здравоохранения проводит оперативно-профилактическое мероприятие “Дармек”, направленное на защиту здоровья граждан и пресечение незаконного оборота лекарственных средств, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества.

В рамках проводимой работы выявляются факты отпуска таких препаратов без рецепта врача как недобросовестными работниками аптек, так и иными лицами, не имеющими отношения к фармацевтической деятельности.

Особую обеспокоенность вызывают случаи реализации указанных препаратов несовершеннолетним.

Такие лекарственные средства должны отпускаться исключительно по назначению врача, поскольку их бесконтрольное употребление может привести к тяжким последствиям, в том числе к передозировке с летальным исходом.

Очередной этап операции проведен с 21 по 25 сентября т.г.

Проверке подвергнуто свыше 1500 медицинских учреждений и аптек, а также 142 промышленных предприятия. Выявлено 249 административных правонарушений.

Ограничен оборот 28 тысяч наркосодержащих лекарственных средств. Одновременно принимаются меры по недопущению попадания химических веществ и прекурсоров из легального оборота в незаконный.

Ограничен оборот 675 тонн различных прекурсоров, к административной ответственности привлечено 90 юридических лиц.

К примеру, в Петропавловске задержан тренер по плаванию, у которого изъято 56 таблеток сильнодействующих веществ.

В Туркестане в одной из аптек установлена реализация сильнодействующих веществ без лицензии, изъято свыше 5 тыс. таблеток.

В Уральске за нарушение норм лицензирования ограничен оборот 500 т соляной кислоты.

МВД продолжит совместную работу с органами здравоохранения и другими государственными органами, направленную прежде всего на предупреждение незаконного оборота лекарственных средств и недопущение вовлечения граждан, особенно молодежи, в их немедицинское употребление.

Напоминаем, что с 1 января текущего года введена уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение и перевозку сильнодействующих веществ. За эти нарушения законодательством Республики Казахстан предусмотрено уголовное наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.