В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и повышения их правовой грамотности сотрудники отдела полиции города Кентау провели встречи в образовательных учреждениях. В них приняли участие около 1000 учащихся, педагогов и родителей.

В частности, заместитель начальника отдела полиции Руслан Ендибаев встретился с родителями учащихся общеобразовательных школ имени Кашкари и "Карнак" в селе Карнак.

В ходе встреч родителям разъяснили предусмотренные законодательством обязанности и ответственность за воспитание детей, а также рассказали о мерах профилактики буллинга, вандализма, наркомании и других правонарушений.

Кроме того, заместитель начальника отдела полиции Сапархан Апашов провел встречи с учащимися средних школ имени А. Молдагуловой, Ы. Алтынсарина и Аль-Фараби.

В формате открытого диалога подросткам рассказали об их правах и обязанностях, а также видах правовой ответственности.

Полицейские призвали школьников уважать друг друга, не оставаться равнодушными к случаям противоправного поведения, а при возникновении проблем своевременно обращаться к родителям, педагогам или сотрудникам полиции.

Подобные профилактические встречи направлены на формирование у подростков ответственного отношения к своим поступкам и повышение их правовой культуры.