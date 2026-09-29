Около 30 фактов незаконного выброса крупногабаритного мусора пресекли в Актобе

В Актобе в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" продолжается работа по обеспечению санитарной чистоты и соблюдению правил благоустройства. Вопросы поддержания чистоты окружающей среды и предупреждения подобных правонарушений находятся на особом контроле полиции.

За последнюю неделю сотрудники полиции выявили около 30 фактов выброса крупногабаритного мусора в неустановленных местах.

Для выявления нарушений полицейские используют современные технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты — дроны. Это позволяет обследовать территории с воздуха, фиксировать нарушения правил благоустройства и устанавливать лиц, причастных к загрязнению окружающей среды.

По выявленным фактам принимаются соответствующие меры, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Полиция напоминает, что выброс строительных отходов, старой мебели и другого крупногабаритного мусора в неустановленных местах является нарушением правил благоустройства.

Работа по выявлению и предупреждению подобных правонарушений продолжается. Полиция призывает жителей соблюдать установленные требования, бережно относиться к окружающей среде и поддерживать чистоту в городе.