Лошадей чипируют для учета и безопасности в области Абай

В Жарминском районе проведено профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности животных и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Мероприятие организовано по инициативе участкового инспектора полиции Жарминского районного отдела полиции. Его основная цель — постановка домашних животных на учет, предотвращение их потери и бесконтрольного нахождения, а также обеспечение безопасности дорожного движения.

В ходе мероприятия 20 лошадям установили электронные идентификационные чипы. Современная система идентификации позволяет вести учет животных, устанавливать владельцев потерявшегося или оставленного без присмотра скота, а также способствует профилактике скотокрадства.

Сотрудники полиции разъяснили владельцам животных важность своевременной постановки скота на учет, его идентификации и недопущения бесконтрольного выпаса. Особое внимание обращено на то, что свободный выпас животных в населенных пунктах и вблизи автомобильных дорог создает угрозу для участников дорожного движения.

Полицейские призывают владельцев скота ответственно относиться к своим обязанностям, своевременно ставить животных на учет, проводить их идентификацию в установленном порядке и обеспечивать надлежащий контроль за ними.

Учет и идентификация животных помогают не только повысить их безопасность, но и предупреждать скотокрадство, а также обеспечивать безопасность дорожного движения.